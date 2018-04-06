Бывший политтехнолог "" и экс-глава предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт санкционировал секретную деятельность СМИ, которая пыталась дискредитировать главного противника тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. Об этом передает со ссылкой на .

Проект был разработан, чтобы повысить репутацию Януковича и дискредитировать экс-премьер-министра Украины Юлию . Это было частью многомиллионной лоббистской кампании, проведенной Манафортом от имени правительства Януковича.

Напомним, 5 апреля суд арестовал адвоката Алекса ван дер Зваана, который по заданию Януковича в 2012 году сфальсифицировал выводы экспертизы с целью оставить за решеткой .

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