Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс объяснила, что для обвинений РФ в отравлении экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля Лондон использует словосочетание "очень вероятно" только потому, что окончательную вину в рамках британской системы может определить только суд. Заявление Пирс прозвучало на заседании Совбеза ООН Фото: ЕРА По ее словам, таких теорий в Лондоне насчитали "по меньшей мере 24"."Очень вероятно, что Россия провела эту атаку. Мы пришли к этому выводу, поскольку эксперты в Портон-Дауни определили, какое химическое вещество использовалось – нервно-паралитический вещество "Новичок", – рассказала Пирс.Она отметила, что причин, которые указывают на причастность России к отравлению – очень много.Пирс объяснила: для обвинений РФ Лондон использует словосочетание "очень вероятно", потому что окончательную вину в рамках британской системы может определить только суд."Не нужно рассматривать это как всякое сомнение в том плане, что Россия несет ответственность", –подчеркнула дипломат.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 27 стран и НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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