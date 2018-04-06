Китай призывает к проведению объективного и независимого расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй на заседании Совета Безопасности ООН, передает .

“Китай решительно выступает против использования химического оружия любой страной, организацией или отдельным лицом, — отметил высокопоставленный дипломат. — Те, кто применяет химическое оружие, должны быть привлечены к ответственности. Китай считает, что все вопросы необходимо решать в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Необходимо провести всеобъемлющее и независимое расследование”.

“Китай призывает все заинтересованные страны соблюдать принцип взаимного уважения и равенства”, — подчеркнул представитель КНР, призвав все стороны отказаться от использования риторики времен холодной войны.

Следует отметить, что примерно с таким же заявлением выступил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттре, высказавшись за “технический” и “деполитизирован” подход в расследовании резонансного дела. “Необходимо руководствоваться техническим и деполитизированным подходом в расследовании дела Скрипаля”.

Напомним, в Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН относительно инцидента в британском Солсбери, где были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ РФ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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