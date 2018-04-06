Найденная на крыше здания Волынского областного совета чемодан с аппаратурой не имеет никакого отношения к прослушиванию,передает со ссылкой на .

Депутаты забыли, что давали согласие на установку оборудования Национальной гвардии, пишет на своей странице в Facebook спикер Нацгвардии Вадим .

"В Волынском облсовете забыли, что давали дозволение на установку оборудования Нацгвардии. Но мы помним, как это было. На самом деле, обнаружено оборудования является ретранслятором и предназначено для усиления связи между портативными радиостанциями. Это подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Волынской области", - написал .

Оборудование принадлежит воинской части Национальной гвардии и был установлен еще в 2016 году с соответствующего разрешения первого заместителя председателя Волынского областного совета.

Вчера председатель Волынского облсовета Игорь Палица на сессии заявил, что на крыше здания нашли чемодан с аппаратурой якобы для прослушивания. Чемодан лежала в запыленном помещении, но на ней пыли не было. В облсовета предположили, что это устройство, усиливает сигнал жучков, установленных в облсовете.

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