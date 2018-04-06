Оперативник Службы безопасности Украины, в обязанности которого входило проведение контртеррористических мероприятий, передавал боевикам "ЛНР" сведения с ограниченным доступом, сообщили в военной прокуратуре сил АТО. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога Фото: vlada.io "Установлено, что указанный оперативник, в обязанности которого входило осуществление контртеррористических мероприятий, противоправно, используя служебное положение, передавал куратору из "ЛНР" сведения с ограниченным доступом", – сообщили в прокуратуре. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2063703633871128&id=1919587998282693 Правоохранители проводят обыски в служебном кабинете оперативника и по месту его проживания.Мужчина задержан. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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