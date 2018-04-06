|Военная прокуратура сил АТО задержала сотрудника СБУ, работавшего на боевиков "ЛНР"
|06.04.2018 01:06
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Правоохранители проводят обыски в служебном кабинете оперативника и по месту его проживания.Мужчина задержан. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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