Тяжелая ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane-5 с двумя телекоммуникационными спутниками на борту стартовала в ночь на пятницу с космодрома в Гвианском космическом центре. Об этом сообщает со ссылкой на сайт компании Arianespace, которая обслуживает запуски из Французской Гвианы.

Первый спутник (DSN1-Superbird 8), запущенный для японского оператора SKY Perfect JSAT Corporation. На него установлены транспондеры, которые будут предоставлять услуги связи главным образом на японском рынке.

Второй спутник — Hylas 4 — выводится на орбиту для британской телекоммуникационной компании Avanti, представляющий услуги связи на территории стран Европы, Африки и Ближнего Востока.

Общий вес спутников превышает 10 тонн. Ожидается, что продолжительность полета составит 34 минуты. Как сообщили в пресс-службе Arianespace, нынешний старт Ariane-5 стал вторым по счету запуском этой ракеты-носителя с космодрома в Куру с начала 2018 года.

Первый в этом году запуск Ariane-5 состоялся 25 января. Однако, как сообщил глава Национального центра космических исследований Франции Жан-Ив Ле Галь, при запуске произошло нарушение траектории полета ракеты. Это не создало никакой угрозы для населения города Куру. В центре, однако, считали необходимым принять меры по усилению безопасности во время запусков и провести дополнительные проверки на космодроме.

Всего за 2017 с площадки ГКЦ была запущена 11 ракет — шесть Ariane-5, два “Союза-СТ” и три Vega. Все запуски, по оценкам служб космодрома, прошли успешно.

Напомним, космический грузовой корабль Dragon успешно пристыковался в среду к Международной космической станции (МКС).

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