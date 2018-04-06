Суд в Бразилии оштрафовал американскую компанию Facebook на 33 млн долларов за отказ сотрудничать с властями страны в расследовании дела о коррупции. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, компания не предоставила в 2016 году доступ к сообщениям, которыми обменивались через мессенджер WhatsApp лица, привлеченные, по мнению властей страны, в коррупционные схемы в сфере здравоохранения.

Адвокаты Facebook считают штраф “чрезмерным и непропорциональным”, указывает Reuters.

Мессенджер WhatsApp Inc. принадлежит Facebook c февраля 2014.

Напомним, в Facebook заявили, что, вероятно, компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным около 87 млн пользователей, а не 50 млн, как сообщалось ранее.

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