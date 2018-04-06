Компания разрабатывает дисплей, который распознает жесты без касаний. Об этом пишет со ссылкой на .

По информации издания, этот дисплей должен появиться в одном из будущих поколения .

Однако, до релиза смартфона с подобным дисплеем придется подождать еще как минимум два года.

Известно, что уже ввела новый способ взаимодействия с устройствами, сделав распознавание сильного нажатия на дисплей.

Также агентство сообщает, что собирается прибегнуть к еще одному нововведению - изогнутому дисплею, как в Samsung Galaxy S9.

Ранее сообщалось, что компания якобы создала первую партию собственных MicroLED-дисплеев.

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