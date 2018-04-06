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Трамп заверил, что не знал о выплатах рассказавшей о связи с ним порноактрисе Сторми Дэниелс
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06.04.2018 01:22
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Президент США Дональд Трамп посоветовал журналистам спросить о
выплате $130 тыс. порноактрисе Стеффани Клиффорд, известной под
псевдонимом Сторми Дэниелс, у его адвоката Майка Коэна. Трамп
отказался давать развернутый комментарий по поводу возможного
романа с Клиффорд Фото: EPA Трамп дважды ответил "нет" на вопрос,
знал ли он о выплате $130 тыс. со стороны его адвоката Майка Коэна.
Президент посоветовал лично спросить о сделке у своего защитника и
отказался продолжать разговор на эту тему.В январе об интимной
связи Трампа и 38-летней порноактрисы, которая снялась более
чем в 180 фильмах для взрослых, сообщила газета The Wall Street
Journal.В феврале Коэн заявил, что в 2016 году заплатил Клиффорд,
но не уточнил цели денежной компенсации.В марте
актриса проиграла суд Трампу, пытаясь добиться отмены
соглашения о молчании. После этого Клиффорд заверила,
что готова вернуть президенту США $130 тыс. за право
рассказывать об их романе.Также она призналась, что в 2011
году ей угрожали, заставляя молчать о связи с Трампом. По
словам актрисы, она состояла в отношениях с миллиардером в 2006
году (тогда он уже был женат на Меланье), но представители
американского президента эту информацию отрицают.
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