Президент США Дональд Трамп посоветовал журналистам спросить о выплате $130 тыс. порноактрисе Стеффани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, у его адвоката Майка Коэна. Трамп отказался давать развернутый комментарий по поводу возможного романа с Клиффорд Фото: EPA Трамп дважды ответил "нет" на вопрос, знал ли он о выплате $130 тыс. со стороны его адвоката Майка Коэна. Президент посоветовал лично спросить о сделке у своего защитника и отказался продолжать разговор на эту тему.В январе об интимной связи Трампа и 38-летней порноактрисы, которая снялась более чем в 180 фильмах для взрослых, сообщила газета The Wall Street Journal.В феврале Коэн заявил, что в 2016 году заплатил Клиффорд, но не уточнил цели денежной компенсации.В марте актриса проиграла суд Трампу, пытаясь добиться отмены соглашения о молчании. После этого Клиффорд заверила, что готова вернуть президенту США $130 тыс. за право рассказывать об их романе.Также она призналась, что в 2011 году ей угрожали, заставляя молчать о связи с Трампом. По словам актрисы, она состояла в отношениях с миллиардером в 2006 году (тогда он уже был женат на Меланье), но представители американского президента эту информацию отрицают. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки клиффорд трамп тыс его президент Теги: мир