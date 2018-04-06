Существует целый список причин, почему Соединённое Королевство считает Российскую Федерацию причастной к применению химического оружия в Солсбери в отношении экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также, почему употребляет термин “очень вероятно”, когда речь идет об обвинениях в адрес Москвы. С соответствующим заявлением во время заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке выступила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, передает .

“Очень вероятно, что Россия провела эту атаку. Мы пришли к этому выводу, поскольку эксперты в Портон-Дауни определили, какое именно химическое оружие использовалось — нервно-паралитическое вещество “Новичок”, — отметила британский постпред.

Вторая причина, по словам Пирс, которая привела к обвинению России, это общее осознание того, “что РФ производила такое ​​нервно-паралитическое вещество за последние десять лет и сохраняет такую ​​возможность”. Кроме того, известно, что в России изучались возможности убийств с помощью нервно-паралитических веществ.

“Третья причина — это история убийств на государственном уровне”, — пояснила британский дипломат. В этой связи Пирс напомнила, что Россия рассматривает перебежчиков как первоочередную цель для убийства, о чём “открыто заявляют российские лидеры”.

По словам высокопоставленного дипломата, таких причин очень много.

В то же время, постпред Соединённого Королевства объяснила, почему Лондон использует фразу “очень вероятно”, когда обвиняет РФ в причастности к инциденту в Солсбери. “Мы применяем эту фразу, поскольку в рамках британской системы только суд может определить окончательную вину. Поэтому это является отражением нашего судебного процесса — не нужно рассматривать это как какое-либо сомнение в том, что Россия несет ответственность”, - подчеркнула Пирс.

Она заявила, что не видит противоречия между позицией секретной лаборатории Минобороны Великобритании и МИД страны.

Представитель Великобритании также отметила, что Россия распространяет различные вымышленные теории вокруг дела в Солсбери, “которым был начислен нами, по меньшей мере, двадцать четыре”.

Она назвала расследования об отравлении в Солбсери “всеобъемлющим и сложным”, подчеркнув, что к нему было присоединено 250 полицейских детективов при поддержке экспертов и специалистов в вопросах химического оружия. Они проверили 5 тыс. часов видеозаписей, 1,3 тыс. вещественных доказательств и опросили около 5 тыс. свидетелей. Полиция не зависит от правительства.

Напомним, в Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН относительно инцидента в британском Солсбери, где были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ РФ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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