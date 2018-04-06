После выборов глобально ситуация не изменится.Об этом рассказал политолог Дмитрий Разумков,передает со ссылкой на .

"Шансов у оппозиционных партий, которые относились к бело-голубому лагерю, не много. Проход во второй тур для них маловероятен. Рейтинг Порошенко упал вдвое. Ранее он имел 12 процентов, сейчас - 6. Это накопленная усталость общества - серьезный вызов для технологов Банковой. Почти половина украинцев не определились с кандидатом. За этот пласт электората будут бороться все политики. Выиграть выборы с тем уровнем поддержки, который у каждого из них есть сегодня, почти нереально. Настоящая легитимность будущего президента может быть под вопросом. Опять будут звучать лозунги: "Это не мой президент, я за него не голосовал". Очень плохие тенденции для государства, которое находится в состоянии войны. Любые намеки на неполную легитимность президента будут бить по имиджу государства.

У серьезный рейтинг. Она является кандидатом от оппозиции. В украинских реалиях оппозиционеру легче достичь результата. На выборах 2010-го, будучи премьером, она шла от власти, проиграла Януковичу.

Есть , и еще ряд политиков право-центристских уклона. Могут ли они быть альтернативой Порошенко - непонятно. Они говорят, что готовы занимать любые должности, лишь бы работать на благо Украины. Но когда дело доходит до дележа портфелей, вся эта риторика сходит на нет. Есть большая вероятность того, что они не смогут определиться, кто будет единым кандидатом с их стороны.

В праворадикальных структур шансов на победу на президентских выборах нет. На парламентских, если объединятся, будут иметь их. Но вряд ли они это сделают. Им надо сильный руководитель и реальное желание бороться не за маленький электорат, а за власть. Украинские избиратели в большинстве не имеют правых предпочтений", - объясняет он.

По словам эксперта ситуация с Блоком Петра Порошента и Народным выглядит как тандем змеи и черепахи: укусит - сброшу, сбросит - укушу:

"Вероятность объединения невелика. В каждой из этих сил большое количество групп влияния. Желание Народного фронта объединяться будет небольшим из-за низкого рейтинга Порошенко. В самой же этой партии рейтинге нет вообще. Но есть сильные мажоритарщики, которые имеют электорат на своих округах.

Кандидата от Народного фронта на президентские выборы пока нет. Шансы Арсения Яценюка и Александра Турчинова невелики. У Воадимира Гройсмала есть амбиции, но пока он сохраняет командный стиль игры. Это дает ему больше плюсов. Миф, что он на сто процентов - человек Порошенко, канул в лету. У него есть своя политическая сила, но исключительно местного характера - на уровне Винници. Разрастись до масштабов национального проекта к этим выборам у нее точно не получится. Запустить новую партию до 2019 года трудно. Особенно, если ты идешь от власти. Идти на выборы в 2019 году будет ошибкой", - добавляет Дмитрий Разумков.

я.

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