Дискредитировать лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко по заказу
экс-президента Украины Виктора Януковича люди американского
политтехнолога Пола Манафорта предполагали с помощью видеороликов,
статей и социальных сетей. Об этом сообщает The Guardian. Манафорта
обвиняют в сговоре против США Фото: ЕРА Дискредитацией Тимошенко
занялись после президентских выборов в Украине в 2010 году, которые
выиграл Янукович.Из публикации следует, что Янукович решил
лоббировать свои интересы за рубежом после того, как международное
общество критически отнеслось к аресту и заключению Тимошенко.The
Guardian пишет, что стра
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