Дискредитировать лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко по заказу экс-президента Украины Виктора Януковича люди американского политтехнолога Пола Манафорта предполагали с помощью видеороликов, статей и социальных сетей. Об этом сообщает The Guardian. Манафорта обвиняют в сговоре против США Фото: ЕРА Дискредитацией Тимошенко занялись после президентских выборов в Украине в 2010 году, которые выиграл Янукович.Из публикации следует, что Янукович решил лоббировать свои интересы за рубежом после того, как международное общество критически отнеслось к аресту и заключению Тимошенко.The Guardian пишет, что стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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