Хавбек английского “Ливерпуля” Джеймс Милнер повторил рекорд по количеству голевых передач за один розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА, сообщает со ссылкой на сайт Ассоциации.

В своем седьмом матче этого сезона полузащитник “мерсисайдцев” сделал восьмой результативный пас. По ходу первого матча 1/4 финала с “Манчестер Сити” Милнер ассистировал Алексу Окслейд-Чемберлену, который забил второй мяч в ворота “горожан”.

С момента изменения формата турнира перед началом кампании 2003/04 лучшее достижение принадлежало Неймару и Уэйну Руни.

Примечательно, что восемь голевых передач 32-летний англичанин раздал по 452 минуты игрового времени. Это означает, что он ассистировал партнерам каждые 57 минут. У Руни и Неймара эти показатели скромнее — голевой пас за 96 и 100 минут соответственно.

Добавим также, в случае доходження “Ливерпуля” в киевское финала, в Милнера будет еще четыре матча, чтобы побить рекорд.

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