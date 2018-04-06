власть Трампа держит четкую линию в поддержке Украины

По его словам, кроме ракет и пусковых установок Javelin, украинская армия получит снайперские комплексы. Такую необходимость он обосновывает активностью снайперов врага, от которых продолжают гибнуть военные ВСУ.

Об этом пишет Голос Америки .

"Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее только, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации - предоставить снайперские комплексы украинской армии. Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных", - сказал сенатор.

Портман также прокомментировал ожидаемую встречу президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что Вашингтон инициирует и поддерживает также разговор и с Северной Кореей. По его словам, это обосновывается необходимостью понимания с ядерными странами.

"Что бы там ни говорили отдельные медиа, власть Трампа держит четкую линию в поддержке Украины. Заметьте, что именно эта власть, а не предыдущая, предоставила Украине летальное оружие для защиты", - отметил Портман.

Напомним, 2 марта Государственный департамент США одобрил продажу ракет и пусковых установок Javelin в Украине по расчетной цене в 47 миллионов долларов, стороны теперь имеют право заключить договор.