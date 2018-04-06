В хорватском городе Задар национальная женская сборная Украины провела свой третий поединок в квалификации ЧМ-2019, сообщает со ссылкой на ФФУ.

Стартовые минуты поединка с хорватками прошли при небольшом преимуществе украинок. Но первый опасный момент создали именно хозяйки на 15-й минуте. После розыгрыша штрафного мяч заметался в штрафной “сине-желтых”, однако наши защитники не позволили нанести прицельный удар.

И чуть ли не сразу Украинский ответили: быстрая нападение правым флангом завершилась опасным прострелом от Дарьи Апанащенко, но передача не нашла адресата.

После этого выпада наши девушки прочно завладели инициативой, что в конце воплотилось в гол. Хозяйки нарушили правила на Веронике Андрухив близко своей штрафной, стандарт взялась выполнять Ольга Басанская, и после ее навеса Матеа Бошняк безуспешно подставил голову, и мяч оказался в сетке — 0:1.

Концовка первого тайма оказалась провальной для хозяек, которые дважды не смогли удержать нашего форварда Татьяну Козыренко. Сначала на 41-й минуте техническая Ольга Овдийчук обыграла двух соперниц и выполнила навес на линию вратарской, где Козыренко, удачно выбрав позицию, ударом головой не оставила шансов на спасение Дорис Бачич.

А через несколько минут Козыренко занесла в свой актив дубль. Хорватки снова не смогли выйти из-под высокого прессинга в исполнении украинок, и наш форвард после разрезного паса от Овдийчук вышла один на один с голкипером и довела счет до разгромного уже в первой половине матча.

Второй тайм рисунке игры не изменил. Сине-желтые умело сушили игру и контролировали ход событий на поле, играя на кураже. В итоге — убедительная победа украинок 3:0.

Отметим, что уже 9-го апреля “желто-голубые” проведут свой следующий поединок, в котором их соперницами будут мощные датчанки.

Заметим, что в другом матче этой группы Венгрия дома уступила Швеции — 1:4. Таким образом, в Швеции сейчас 9 очков (3 матча), Украина — 7 (3), Дании — 6 (2), Хорватии — 2 (5), Венгрии — 1 (5).

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