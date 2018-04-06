Украинцы не могут быть уверены, что покупают 100% сливочное масло. Часто они платят за спред, где 30% пальмовое или другое растительное масло.

"В Украине производители злоупотребляют не использованием растительного масла, а тем, что не указывают его в составе продукта. Происходит обман покупателя. Это массовое явление ", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

При этом знаток считает, что сейчас не стоит вводить полный запрет использования пальмового масла,передает со ссылкой на .

"Многие страны мира, включая и ЕС, используют пальмовое масло в продуктах. В то же время его запрещено прибавлять к детскому питанию. Взрослые должны решать самостоятельно. Если Украина введет полный запрет пальмового масла, то исчезнут некоторые категории продуктов. Другие, изменив рецептуру, подорожают", - говорит он.

По мнению Алексея Дорошенко такой запрет можно ввести с 2025 года. Иначе - это приведет к снижению уровня жизни. Затормозит экспорт Украины и поставит отечественных производителей в неравные условия с иностранными конкурентами. Ведь те смогут выпускать продукты с содержанием пальмового масла, Украина - нет. Даже на экспорт.

С 4 апреля заработала новая процедура проверок качества и безопасности пищевых продуктов. Предприятия будут испытывать в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. За нарушение закона предусмотрены жесткие санкции. В зависимости от правонарушения сумма штрафа может достигать 70 тыс. грн.

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