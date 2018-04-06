С 30 марта 4G-связь применяли более 600 тыс. абонентов "Vodafone
Украина" и около 400 тыс. Lifecell. Лидером в пользовании новой
услугой стали Киев. 4G-сеть в Украине наладят три мобильных
оператора Фото: pixabay.com По данным "Vodafone Украина", объем
трафика в зоне действия 4G увеличился на 40%. Основным
способом применения стал просмотр видео в интернете. Услугу
испытали более 600 тыс. абонентов компании. Лидером в пользовании
4G стал Киев, на втором месте – Харьков, третья –
Одесса.По данным Lifecell, к 4G подключились около 400 тыс. их
клиентов. В некоторых зонах действия новой сети объем трафика вырос
вдвое. Технология наиболее популярна в Киеве, Львове,
Харькове, Днепре и Одессе."Vodafone Украина" и Lifecell
запустили 4G 30 марта. "Киевстар" обещает предоставить услугу
до 10 апреля. Мобильные операторы заплатили государству 2,456
млрд грн за право развернуть связь 4G.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира