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За первую неделю 4G-связью воспользовались более 1 млн украинцев
06.04.2018 02:09
С 30 марта 4G-связь применяли более 600 тыс. абонентов "Vodafone Украина" и около 400 тыс. Lifecell. Лидером в пользовании новой услугой стали Киев. 4G-сеть в Украине наладят три мобильных оператора Фото: pixabay.com По данным "Vodafone Украина", объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 40%. Основным способом применения стал просмотр видео в интернете. Услугу испытали более 600 тыс. абонентов компании. Лидером в пользовании 4G стал Киев, на втором месте – Харьков, третья – Одесса.По данным Lifecell, к 4G подключились около 400 тыс. их клиентов. В некоторых зонах действия новой сети объем трафика вырос вдвое. Технология  наиболее популярна в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе."Vodafone Украина" и Lifecell запустили 4G 30 марта. "Киевстар" обещает предоставить услугу до 10 апреля. Мобильные операторы заплатили государству 2,456 млрд грн за право развернуть связь 4G.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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