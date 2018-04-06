Страны Европейского Союза единодушно выступают против Соединенных Штатов в сфере торговли, уверен американский руководитель Дональд Трамп, выступавший на круглом столе по вопросам сокращения налогов в штате Западная Вирджиния в четверг. Трансляцию вели местные телеканалы, передает .

“Если вы посмотрите на Евросоюз, он единодушно выступает против нас в том, что касается торговли, — сказал президент. — Мы не можем даже заниматься бизнесом. Они отправляют сюда свои автомобили. Они отправляют сюда все, а наши продукты брать не хотят. Мы не можем позволить, чтобы это происходило и в дальнейшем”.

Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом из списка были исключены ряд стран — Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято до 1 мая.

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