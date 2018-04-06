Полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора после того, как он напал на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC-223), между которых находился российский воин ​​Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщает со ссылкой на портал TMZ.

Инцидент произошел 5 апреля в Бруклине. На записи, который доступен на YouTube, видно, как ирландец хватает элемент ограждения и бросает в автобус. Сообщается, что от действий Макгрегора пострадал американец Майкл Кьеза. После инцидента ирландец скрылся на внедорожнике в компании неизвестных.

По словам президента UFC Дэйна Уайта, правоохранительные органы уже сообщили Макгрегору, что он не сможет пройти регистрацию на рейс и вылететь из страны. Ирландцу посоветовали как можно быстрее обратиться за разъяснением ситуации в государственные органы власти. По информации издания Agence France-Presse, некоторые бойцы, которые пострадали в инциденте, планируют подать в суд на Макгрегора.

Также Уайт сообщил, что друг Макгрегора и его спарринг-партнер Артем Лобов, который имеет российское и ирландское гражданство, за участие в нападении снят с турнира UFC 223, который пройдет в Нью-Йорке в ночь на воскресенье.

МакГрегор является одним из самых известных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, получив 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.

Последний раз Макгрегор выходил в Октагон в ноябре 2016 года. Тогда он победил техническим нокаутом американца Эдди Альвареса, став первым в истории UFC чемпионом в двух разных весовых категориях одновременно. Позже он был лишен пояса чемпиона в полулегком весе из-за бездействия по защите титула, после он также лишился пояса в легком весе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира