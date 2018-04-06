Полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о своих предпочтениях,передает со ссылкой на .

"Кем мог бы стать, если бы не футбол? Таксистом", - признался экс-футболист "Днепра".

"В детстве я был хулиганом, мог мячом умышленно попасть в окно.

Мне очень нравится фильм "Законопослушный гражданин".

Что касается самого нелепого поступка в жизни, то я задержался в поезде, пошел в туалет, двери закрылись и я поехал дальше своей остановки", - пошутил Коноплянка в программе Узнай за 60 секунд.

Ранее Коноплянка рассказал, что не понимает, почему тренер "Шальке" ему не доверяет: "Я тоже задавал такие вопросы. Ответ был не слишком многословен: "Все хорошо".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира