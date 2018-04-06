Единственным “разумным” объяснением применения химического оружия против экс-сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля в британском Солсбери на основании предварительных данных расследования является лишь причастность России к этому инциденту. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттре, передает .

“В свете того, что Соединённое Королевство поделилось с нами фактами, мы разделяем мнение Великобритании, нет другого разумного объяснения, кроме как ответственность России”, — заявил французский дипломат отметив, что Франция активно участвует в работе британских следователей. “Мы готовы оказать всяческую помощь, если она понадобится”.

Постпред Франции при ООН высказался за “технический” и “деполитизирован” подход в расследовании резонансного дела. “Необходимо руководствоваться техническим и деполитизированным подходом в расследовании дела Скрипаля”. — сказал он.

По словам Делаттра, “Франция никогда не позволит безнаказанно использовать химическое оружие”.

Он также выразил удивление Франции, Россия отказалась отвечать на закономерные вопросы Британии несмотря на постоянные декларации Москвы о преимуществах сотрудничества. “Мы призываем Россию помочь пролить свет на ответственность за это ужасное набег в Солсбери. Мы призываем также заявить для ОЗХО о своих программах, не были заявлены Россией ранее”, - добавил французский дипломат.

Представитель Франции подчеркнул, что появление на Ближнем Востоке, в Азии, а теперь в Европе химического оружия — это то, с чем не может мириться международное общество. “Мы все вместе запретили применение этого оружия, и теперь это табу нарушено”, — подчеркнул Франсуа Делаттре.

Он призвал укрепить подходы международного сообщества к запрету применения химического оружия любой точке мира.

Напомним, в Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН относительно инцидента в британском Солсбери, где были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ РФ, британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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