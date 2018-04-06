Украинская сторона не выполняет договоренностей относительно предоставления разрешений на эксгумацию тел поляков, погибших во время войн на территории Украины. Об этом сказал руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает со ссылкой на .

В частности, речь идет о договоренностях, которые были достигнуты в декабре прошлого года между Петром Порошенко и Анджеем Дудой во время их встречи в Харькове.

"Наши отношения в стратегическом измерении не пострадают. Когда дело доходит до вопросов безопасности, в отношениях с Украиной ничего не меняется. Однако я считаю, что украинская сторона не оценивает масштабов разочарование поляков после того, как Украина не выполнила решения, принятые во время встречи президентов в Харькове по эксгумации. Мы оказали доверие, которую упустили. Невозможно понять масштабы этого опустошения доверия к украинской стороне", - подчеркнул Щерский.

Он добавил, что украинская сторона заявляет, что предоставит разрешения на эксгумацию после того, как Польша восстановит на своей территории украинские пам'памятники.

"В польских Грушовичах лежат похоронены украинцы (воины УПА, - ред.) и этот пам'памятник будет восстановлен...Но украинская сторона заявляет, что мы не можем быть уверены, что украинцы похоронены именно под разрушенным пам'памятники, что тела могут быть на расстоянии 10, 50, 100 метров... При всем уважении, но мы не будем сводить эту беседу к нюансам расстоянии от пам'ятника в метрах", - отметил Щерский.

Он также добавил, что в вопросе эксгумации поляков речь идет о тысячах незахороненных людей.

"Людей, тела которых лежат в оврагах, на полях, в лесах, на лугах. Людей, которые не могут быть похоронены, потому что Украина не позволяет эксгумации. Дискуссия о расстоянии от какого-то памятника в качестве условия для достойного захоронения жертв преступления является оскорбительной. Если страна представляет себя как европейская страна и в то же время не может согласиться на похороны мертвых, здесь есть явное противоречие", - подчеркнул Щерский.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что рассчитывает на конкретные шаги в вопросе эксгумаций останков поляков, которые погибли в ходе войн и конфликтов на территории Украины.

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