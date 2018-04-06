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Климпуш-Цинцадзе считает, что у РФ нет экономической необходимости строить "Северный поток – 2"
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06.04.2018 02:41
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Транзитная система Украины может пропускать в три раза больше газа,
чем заложено в проекте "Северного потока – 2", отметила
вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Иванна
Климпуш-Цинцадзе. Климпуш-Цинцадзе: РФ сможет манипулировать
дальнейшей политикой стран ЕС Фото: EPA "Мы точно знаем, что
экономической необходимости строить дополнительные транзитные
мощности из РФ в Европу попросту нет. Транзитная система Украины
дает возможность передавать в три раза больше газа, чем 55 млрд
м3, которые должен пропускать "Северный поток –
2", – пояснила она.Климпуш-Цинцадзе отметила, что новый
газопровод нарушит энергобаланс в Европейском союзе."По сути, он
стимулирует исключительно увеличение зависимости европейских стран
от одного поставщика, от одного транзитера, который сможет
манипулировать дальнейшей политикой стран ЕС. По-моему, разрешения
на строительство этого трубопровода на своей территории, близоруки
и опасны", – резюмировала она.Проект "Северный поток –
2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом
Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода
совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по
дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток"
состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³
каждая. "Газпром" начал поставки по первой нитке газопровода в 2012
году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд
Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный
поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему
энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера
газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы,
Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и
Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой
энергетической безопасности Европы. При этом Германия и
Финляндия разрешили возводить газопровод на своей территории.3
апреля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер
предупредил, что после запуска "Северного потока – 2" и
"Турецкого потока" транзит российского газа через Украину
упадет в 10 раз.5 апреля Верховная Рада Украины обратилась
к международному сообществу с призывом не допустить
строительство "Северного потока – 2".
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