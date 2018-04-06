Транзитная система Украины может пропускать в три раза больше газа, чем заложено в проекте "Северного потока – 2", отметила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Климпуш-Цинцадзе: РФ сможет манипулировать дальнейшей политикой стран ЕС Фото: EPA "Мы точно знаем, что экономической необходимости строить дополнительные транзитные мощности из РФ в Европу попросту нет. Транзитная система Украины дает возможность передавать в три раза больше газа, чем 55 млрд м3, которые должен пропускать "Северный поток – 2", – пояснила она.Климпуш-Цинцадзе отметила, что новый газопровод нарушит энергобаланс в Европейском союзе."По сути, он стимулирует исключительно увеличение зависимости европейских стран от одного поставщика, от одного транзитера, который сможет манипулировать дальнейшей политикой стран ЕС. По-моему, разрешения на строительство этого трубопровода на своей территории, близоруки и опасны", – резюмировала она.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по первой нитке газопровода в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы. При этом Германия и Финляндия разрешили возводить газопровод на своей территории.3 апреля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предупредил, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.5 апреля Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу с призывом не допустить строительство "Северного потока – 2". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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