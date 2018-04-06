В городе Славута Хмельницкой области 12-летнего подростка ударило электрическим током, когда залез на крышу поезда,передает со ссылкой на .

"Проишествие произошло вчера, 4 апреля, около 17:45. школьник вместе с компанией развлекался в районе железнодорожного вокзала. Парень залез на крышу грузового поезда и по собственной неосторожности коснулся высоковольтной линии, в результате чего получил сильное поражение током. Одежда на ребенке начал гореть. Первым ему на помощь бросился локальный житель, который стал свидетелем события - он помог потушить огонь. Между тем люди вызвали "скорую" и полицию", - сообщает пресс-служба ГУНП в Хмeльницкой oблaсти.

Мальчика безотлагательно госпитализировали в реанимационное отделение Славутской центральной районной больницы. У него диагностировали ожоги 2-3 степени. После стабилизации состояния пострадавшего его транспортировали в ожоговый центр в Хмельницкий.

В 14-летний ученик выпал из электрички. Подростка сейчас спасают врачи.

"Подросток пытался покататься на электропоезде, зацепившись за последний вагон. Однако не удержался и упал на рельсы. Вследствие падения пострадавший получил многочисленные травмы. Его забрали в детскую больницу "Охматдет". Медики диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую травму живота и грудной клетки. А также перелом и рваные раны мягких тканей", - говорится в сообщении.

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