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В Киевской области водитель под наркотиками сбил на тротуаре женщину с ребенком - полиция
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26.12.2017 08:44
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В результате инцидента женщина и ее полуторагодовалый ребенок
госпитализированы, школьница получила телесные повреждения и также
находится под пристальным наблюдением медиков, сообщили в Главном
управлении Национальной полиции в Киевской области. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке В результате инцидента
пострадали три человека Фото: Головне управління Національної
поліції в Київській області / Facebook "Сейчас мать и ее
полуторагодовалый дитя находятся в больнице, школьница получила
телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением
медиков", – рассказали в полиции.Автомобиль с иностранными
номерами вызвал подозрение у патрульных полицейских, когда стоял на
красный свет светофора. Полицейские хотели проверить документы
двоих мужчин, находившихся в салоне авто. Водитель иномарки при
виде правоохранителей, несмотря на запрещающий сигнал светофора,
выехал на встречную полосу и попытался скрыться."Впереди
подозреваемые заметили автомобиль государственной службы охраны.
Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и
произошла трагедия. Разъяренная толпа свидетелей едва не совершила
самосуд", – говорится в сообщении.Иностранцев задержали и
поместили в изолятор временного содержания."Злоумышленниками
оказались граждане Грузии, которые уже часто имели проблемы с
законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за
многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы
показали, что мужчины на момент аварии находились под воздействием
тяжелых наркотиков", – заявили в полиции.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1587867061268460&id=190134267708420
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