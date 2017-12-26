В результате инцидента женщина и ее полуторагодовалый ребенок госпитализированы, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В результате инцидента пострадали три человека Фото: Головне управління Національної поліції в Київській області / Facebook "Сейчас мать и ее полуторагодовалый дитя находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков", – рассказали в полиции.Автомобиль с иностранными номерами вызвал подозрение у патрульных полицейских, когда стоял на красный свет светофора. Полицейские хотели проверить документы двоих мужчин, находившихся в салоне авто. Водитель иномарки при виде правоохранителей, несмотря на запрещающий сигнал светофора, выехал на встречную полосу и попытался скрыться."Впереди подозреваемые заметили автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и произошла трагедия. Разъяренная толпа свидетелей едва не совершила самосуд", – говорится в сообщении.Иностранцев задержали и поместили в изолятор временного содержания."Злоумышленниками оказались граждане Грузии, которые уже часто имели проблемы с законом. Один из них в настоящее время находится под следствием за многочисленные кражи барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины на момент аварии находились под воздействием тяжелых наркотиков", – заявили в полиции. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1587867061268460&id=190134267708420 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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