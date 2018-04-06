Для понимания, что произошло с отравившимися экс-офицером российской разведки Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, посольство РФ в Великобритании хочет узнать, пострадали ли их домашние животные. Отравлением Скрипалей занимаются британские специалисты Фото: ЕРА По словам дипломата, о животных стало известно от проживающей в РФ племянницы Скрипаля, Виктории Скрипаль."У нас нет никакой информации об их местонахождении или состоянии... Между тем, знать судьбу животных важно не только с точки зрения прав собственности господина Скрипаля, но также ...в контексте продолжающегося расследования. Чтобы лучше понять, что случилось с Сергеем и Юлией Скрипаль, важно знать, пострадали ли животные от химического отравления", – сказал он.Пресс-секретарь отметил, что у МИДа просят в том числе информацию, получают ли кошки и морские свинки какое-либо лечение.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 27 стран и НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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