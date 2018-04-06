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Foxconn выпустит смартфоны для майнеров
06.04.2018 03:11
Foxconn выпустит смартфоны для майнеров По теме:

Завод Foxconn займется выпуском смартфонов и ПК для поклонников криптовалют. Устройства будут работать на блокчейне и их главной задачей станет обеспечение защиты кошельков пользователей. Об этом пишет со ссылкой на .

Предприятие будет выпускать смартфоны и ПК по заказу компании Sirin Labs. Выход устройств на рынок ожидается в октябре текущего года.

По информации издания, стоимость смартфона составит 999 долларов. Он позволит хранить и совершать покупку в виртуальных валютах, и в частности - в биткоинах. Гаджеты получат повышенную безопасность благодаря системе Sirin OS с открытым исходным кодом.







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