Дети народного депутата от Блока Петра Порошенко Александра
Грановского имеют американские паспорта, рассказал руководитель
"Руху нових сил" Михаил Саакашвили. Саакашвили заявил, что получил
информацию от источников, близких к американской администрации
Фото: EPA Он назвал парламентария "главным решалой" президента
Петра Порошенко и отметил, что его дети "имеют американские
паспорта".По словам Саакашвили, власти США применили меры к
Грановскому на той же неделе, когда генерального прокурора Юрия
Луценко лишили американской визы и "сняли с самолета KLM в
аэропорту Схипхол в Амстердаме".Политик заверил, что получил эту
информацию из источников, "близких к американской администрации".
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1906977435999295
Грановский в этот же день в Facebook пожаловался на
"распространение политического бреда", но Саакашвили в посте прямо
не упомянул.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=582393665429086&id=100009753732483
О том, что Луценко 27 марта не удалось вылететь из Амстердама в
Нью-Йорк сообщала "Страна" со ссылкой на собственные
источники. Генпрокурор эту информацию опроверг.
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