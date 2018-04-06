Дети народного депутата от Блока Петра Порошенко Александра Грановского имеют американские паспорта, рассказал руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили. Саакашвили заявил, что получил информацию от источников, близких к американской администрации Фото: EPA Он назвал парламентария "главным решалой" президента Петра Порошенко и отметил, что его дети "имеют американские паспорта".По словам Саакашвили, власти США применили меры к Грановскому на той же неделе, когда генерального прокурора Юрия Луценко лишили американской визы и "сняли с самолета KLM в аэропорту Схипхол в Амстердаме".Политик заверил, что получил эту информацию из источников, "близких к американской администрации". https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/1906977435999295 Грановский в этот же день в Facebook пожаловался на "распространение политического бреда", но Саакашвили в посте прямо не упомянул. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=582393665429086&id=100009753732483 О том, что Луценко 27 марта не удалось вылететь из Амстердама в Нью-Йорк сообщала "Страна" со ссылкой на собственные источники. Генпрокурор эту информацию опроверг. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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