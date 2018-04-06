Постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттре выразил удивление отказу России отвечать на "закономерные вопросы" Великобритании по поводу отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Делаттре призвал РФ помочь Фото: ЕРА "В свете того, что Соединенное Королевство поделилось с нами фактами, мы разделяем оценку Великобритании, что нет другого разумного объяснения, кроме как ответственность России", – сказал дипломат.Он также выразил удивление тому факту, что Россия отказалась отвечать на "закономерные вопросы" Великобритании по поводу инцидента, несмотря на декларации Москвы о сотрудничестве.Делаттре призвал РФ помочь разобраться с "ужасным нападением" в Солсбери."Призываем также сообщить в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. – ) о своих программах, которые не были заявлены Россией ранее", – отметил французский дипломат.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 27 стран и НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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