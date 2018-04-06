Санкции против российских олигархов могут быть озвучены в пятницу

США намерены в пятницу объявить о санкциях в отношении российских олигархов, сообщает Wall Street Journal

"Администрация Трампа планирует объявить о санкциях в отношении российской правящей элиты в пятницу в плане реализации утвержденных конгрессом мер по наказанию за вмешательство в выборы в США в 2016 году", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что наложение санкции было запланировано еще до скандала с "делом Скрипалей", "сообщили источники, знакомые с вопросом о санкциях". Вместе с тем, этот шаг ассоциируется с мерами против России в связи с отравлением агента британских спецслужб и его дочери в британском Солсбери, пишет издание.

Оно указывает, что еще в январе текущего года министр финансов Стивен Мнучин "сигнализировал" о том, что власть применит новые санкции, "основываясь на подготовленном секретном списке российских олигархов, коррумпированных политиков и представителей близкой к президенту Владимиру Путину элиты".