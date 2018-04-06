Сметана и сливочное масло традиционно входят в число самых популярных продуктов на столах украинцев. Но далеко не все знают, как выбрать качественный, вкусный и по-настоящему полезный продукт, каким критериям он должен отвечать и на что обратить внимание при его выборе. Чтобы ответить на самые частые вопросы покупателей и развеять расхожие мифы, Центр экспертиз "ТЕСТ" провел исследования сметаны и сливочного масла в рамках проекта "О молоке начистоту".

В этом эксперты "ТЕСТа" убедились в ходе сравнительного тестирования, в котором принимали участие 13 образцов отечественной сметаны. 10 из них это сметана промышленного производства (магазинная) жирностью 12-15%. Три образца сметана, купленная на базарах в , Львове, Одессе. Проверяя физико-химические и микробиологические показатели, в первую очередь внимательно исследовали жир, содержащийся в продукте. А именно его количество и состав. Ведь можно фальсифицировать продукт, продавая под видом более жирной сметаны менее толстый вариант. Второй способ подделки это замена молочного жира более дешевыми растительными или кулинарными жирами. В этом смысле магазинная сметана порадовала: она содержала только молочный жир без каких-либо добавок и в заявленных количествах. Среди микробиологических показателей в сметане проверили количество молочнокислых бактерий и наличие бактерий группы кишечной палочки. Промышленные образцы отличились своей единогласной микробиологической безопасностью и достаточным содержанием полезных микроорганизмов. А вот во всех трех образцах базарной сметаны была найдена кишечная палочка. Особенно поразил продукт, купленный на базаре в . Вместо обещанных на словах 15% жира, в нем было 12,6% жира, причем немолочного, с очень высоким содержанием транс-жиров почти 18% при норме для маргаринов не более 8%! В продукте оказалось очень мало молочнокислых бактерий, зато присутствовала кишечная палочка. Стоит отметить, что такая "сметана" стоила дешевле других образцов 3 грн за 100 г.

"Самые дешевые образцы оказались откровенным фальсификатом. В них были обнаружены не только заменители жиров, но и высокое содержание транс-жиров. Такие продукты не просто ненастоящие, они несут прямой вред организму. Поэтому наш совет потребителям: как бы вам ни хотелось сэкономить, не покупайте слишком дешевые продукты. Они и того не стоят", отметил Валентин Безрукий, руководитель Центра экспертиз "ТЕСТ".

В поисках настоящего масла

Помимо исследования сметаны, Центр экспертиз "ТЕСТ" провел тестирование сливочного масла. Испытуемыми стали 10 образцов продукции: 8 популярных торговых марок из магазинов, еще 2 образца развесного масла были куплены на рынках и Львова у "бабушек". В масле проверили содержание жира и поискали растительные жиры. К маслу из магазина замечаний не было. Все оно было настоящим, а его жирность полностью соответствовала заявленной на этикетках. Стоит отметить, что высокожирным в тесте было только одно магазинное масло (82%), остальные же образцы были из категории менее жирных (72,5-79,9% жира). Таким образом, исследование показало: миф о том, что настоящим может быть только высокожирное сливочное масло 82,5%, не имеет ничего общего с действительностью. Настоящим может быть и масло жирностью 73%.

Детальнее о результатах тестирования можно узнать на сайте test.org.ua

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