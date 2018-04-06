Президент США Дональд Трамп распорядился в четверг подготовить новый список продукции, импортируемой из КНР, в отношении которого будут введены дополнительные пошлины. Как подчеркивается в распространенном Белым домом заявлении, этот шаг — реакция на “несправедливые меры” со стороны КНР, передает .

“Я дал инструкции представителю США на торговых переговорах рассмотреть возможность введения дополнительных пошлин на импортируемую из Китая продукцию, общая стоимость которой составляет 100 млрд долларов, и подготовить список такой продукции”, — говорится в заявлении.

Напомним, 8 марта 45-й президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной — на ввоз алюминия. При этом из списка были исключены ряд стран — Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято до 1 мая.

В свою очередь таможенная комиссия по тарифам китайской Государственного совета приняла решение ввести повышенные пошлины на 128 наименований товаров, импортируемых в Китай из Соединенных Штатов.

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