В рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату мира, который с 22 по 28 апреля состоится в литовском Каунасе, национальная сборная Украины начала тренировочный процесс, информирует со ссылкой на пресс-службу ФХУ.

Учебно-тренировочный сбор начали 25 хоккеистов. Еще ряд игроков присоединятся к команде уже во время подготовки.

В частности 6 апреля в команде присоединятся лидеры атак румынского клуба “проги” с Георгени Никита Буценко и Дмитрий Нименко. А после завершения финальной серии чемпионата Беларуси команду Александра Савицкого усилит форвард минской “Юности” Андрей Михнов. Также есть договоренность о приезде в команду защитника клуба “Lethbridge Hurricanes” Игоря Мережко, который сейчас выступает во втором раунде плей-офф Западной хоккейной лиги.

Сейчас на учебно-тренировочном сборе находятся 25 спортсменов:

Вратари: Богдан Дьяченко (“Донбасс”), Виталий Власенко (ХК “Кременчуг”), Сергей Гайдученко (без клуба)

Защитники: Денис Петрухно (“Металлург” Нк., ВХЛ, Россия), Владимир Романенко (“Дунаря”, Румыния), Кирилл Жовнир, Филипп Матвиенко, Дмитрий Игнатенко, Станислав Ордынский (все — “Донбасс”), Всеволод Толстушко (ХК “Кременчуг”), Кирилл Катрич, Андрей Татаренко (оба — без клуба)

Нападающие: Сергей Бабинец, Владислав Гаврик (оба — “Прешов”, Словакия), Дмитрий Щербаков (“Автоматика”, Польша), Виталий Кукла Иван Савченко, Виктор Захаров, Андрей Денискины (все — “Донбасс”), Севастьян Карпенко, Антон Бойков, Дмитрий Чернышенко, Тимур Гриценко (все — ХК “Кременчуг”), Владимир Чердак (МХК “Динамо”), Шамиль Рамазанов (без клуба).

Заметим, что с 5 по 6 и с 10 по 14 апреля команда Александра Савицкого будет проводить двукратные тренировочные занятия продолжительностью по 75 минут каждое на льду арены “Терминал”. 7 и 9 апреля во команды будет по одному занятию, а на 8 апреля запланировано выходной день. 15 апреля сборная вылетит в Будапешт, где проведет две контрольные встречи против сборных команд Польши и Венгрии.

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