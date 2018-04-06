При рассмотрении запроса российской стороны о консульском доступе к Юлии Скрипаль необходимо учитывать её собственные пожелания. Об этом постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила на открытом заседании Совета Безопасности в связи с делом об отравлении нервно-паралитическим веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, передает .

“Я рада не только проинформировать Совет Безопасности о том, что Юлия Скрипаль может общаться и выздоравливает, но я также могу объяснить то, о чём говорил российский посол по консульского доступа. Мы получили требование от российского консульства, передали его Юлии Скрипаль и ждём её ответа. Такие обязательства и международное право, в которых Соединённое Королевство относится со всей серьезностью. Но это также вопрос, касающийся собственных пожеланий госпожа Скрипаль, которые необходимо учитывать”, — подчеркнула британский постпред.

В четверг министерство иностранных дел Великобритании распространило заявление, в котором сообщил, что передал Юлии Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи и встреча, отметив, что она еще не приняла его.

Напомним, Скотленд-Ярд обнародовал первое официальное обращение от Юлии Скрипаль после того, как она пришла в себя после отравления в одной из больниц Великобритании.

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