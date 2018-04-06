2016 года показал прибыльную деятельность - 467 млн ​​грн. Прошлый год банк тоже завершил с прибылью. В то же время он нуждается в докапитализации.

"Причин докапитализации несколько. Конечно, это аннексия Крыма и, соответственно, экспроприация собственности и активов банка. Это создало для банка дыру в балансе в $1,4 миллиарда. Ни один банк не имел подобных потерь", - заявил глава правления Ощадбанка , передает со ссылкой на .

По его словам, до сих пор испытывает негативное влияние в связи с потерей валютных активов. Кроме того, он понес убытки из-за войны в Донбассе.

" потерял в Крыму 299 отделений, в Луганской и Донецкой области - еще 700. Это не просто потеря отделений. Это потеря бизнеса, а также заемщиков, которые со своим бизнесом оказались на оккупированной территории. И эти потери требовали резервирования", - прокомментировал .

Также он вспомнил об экономическом кризисе, девальвации гривны. Через которую кредитная нагрузка растет, а качество портфеля ухудшается, залог обесценивается.

"Кроме того, ужесточил регуляторные требования, ввел международные стандарты финансовой отчетности. Чтобы преодолеть последствия банковского кризиса. Эти решения так или иначе влияют на оценку качества активов, в том числе и сформированных до 2014 года", - говорит глава правления Ощадбанка.

Он добавил, что необходимость докапитализации зависит от курса и влияния валютной позиции, токсичных активов. Они до сих пор находятся на балансе банка.

закрывает отделение через показатели экономической эффективности. По словам главы правления банка Андрея Пышного, сеть отделений банка будет сокращаться дальше. В то же время за прошлый год было создано 600 отделений нового формата.

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