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Две морские свинки Скрипаля погибли от обезвоживания, а его персидского кота пришлось усыпить – СМИ
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06.04.2018 04:01
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Дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери после его
отравления был некоторое время опечатан полицией. За это время
скончались две морских свинки разведчика, а кот находился в
состоянии стресса, сообщила газета The Mirror со ссылкой
представителя департамента окружающей среды Великобритании.
Ветеринар решил "облегчить страдания" кота по кличке Нэш ван Дрейк
Фото: Yulia Skripal / Facebook Собеседник издания отметил, что дом
экс-полковника ГРУ в Солсбери был некоторое время опечатан
полицией. По его словам, когда ветеринару удалось попасть внутрь,
две морских свинки были уже мертвы, а кот находился в состоянии
стресса.Животное забирали для проверки в лабораторию в
Портон-Дауне, но врач принял решение усыпить кота, чтобы "облегчить
его страдания". Тела домашних любимцев Скрипаля кремировали из-за
опасений, что на них могли остаться следы нервно-паралитического
вещества "Новичок", говорится в публикации."Интерфакс" напоминает,
что племянница Скрипаля Виктория сообщала о двух котах в доме
разведчика – Масяне из России, а также взятом из местного
приюта.Выяснить состояние двух котов и двух морских свинок Скрипаля
у МИД Великобритании требовало посольство РФ в Лондоне."Важно
знать, пострадали ли животные от химического отравления", –
подчеркнули в российском диппредставительстве.4 марта 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в
британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер
Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы,
сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю
Макрону, что агент производился в России.После этого около 30
стран мира решили депортировать российских дипломатов.
Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.3
апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в
Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли
определить, где было создан яд, которым отравили Скрипаля. Он
отметил, что для установления происхождения вещества необходимы
материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть
только у правительства.
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