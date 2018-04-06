Дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери после его отравления был некоторое время опечатан полицией. За это время скончались две морских свинки разведчика, а кот находился в состоянии стресса, сообщила газета The Mirror со ссылкой представителя департамента окружающей среды Великобритании. Ветеринар решил "облегчить страдания" кота по кличке Нэш ван Дрейк Фото: Yulia Skripal / Facebook Собеседник издания отметил, что дом экс-полковника ГРУ в Солсбери был некоторое время опечатан полицией. По его словам, когда ветеринару удалось попасть внутрь, две морских свинки были уже мертвы, а кот находился в состоянии стресса.Животное забирали для проверки в лабораторию в Портон-Дауне, но врач принял решение усыпить кота, чтобы "облегчить его страдания". Тела домашних любимцев Скрипаля кремировали из-за опасений, что на них могли остаться следы нервно-паралитического вещества "Новичок", говорится в публикации."Интерфакс" напоминает, что племянница Скрипаля Виктория сообщала о двух котах в доме разведчика – Масяне из России, а также взятом из местного приюта.Выяснить состояние двух котов и двух морских свинок Скрипаля у МИД Великобритании требовало посольство РФ в Лондоне."Важно знать, пострадали ли животные от химического отравления", – подчеркнули в российском диппредставительстве.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где было создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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