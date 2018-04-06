Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало решение, будет ли подавать апелляцию по делу о дисквалификации капитана донецкого "Шахтера" Дарио Срны,передает со ссылкой на .

"WADA решило не апеллировать в этом деле. Однако национальная антидопинговая организация и FIFA вправе воспользоваться апелляцией, если это позволяет сделать дедлайн по подаче апелляции", - сообщает пресс-служба WADA.

По этому решению могла быть подана жалоба в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но пока неизвестно, воспользовалась ли одна из сторон этой опцией.

Ранее Национальный антидопинговый центр Украины постановил дисквалифицировать Срну за допинг на 17 месяцев. Срок отстранения исчисляется с даты взятия пробы, то есть - с 22 марта 2017 года.

Срна не поможет "Шахтеру" в последних матчах этого сезона, а также на старте нового розыгрыша УПЛ. Его возвращение может состояться не ранее 22 августа 2018-го.

В крови хорвата обнаружили нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля. В частности - дегидроэпиандростерон, который включен ВАДА в список запрещенных препаратов на 2017 год.

Наказание для Срны могло быть и строгим, но в надцать учли объяснения спортсмена и пришли к выводу, что значительная вины с его стороны нет.

35-летний Дарио Срна приостановил выступления за "" в сентябре 2017 года. Позже 35-летнего хорвата отстранили от соревнований .

Дарио Срна выступает за "" с 2003 года и является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей. В этом сезоне он успел сыграть 10 игр во всех турнирах, отметившись 4 голевыми передачами. Контракт Срны с "Шахтером" заканчивается в 30 июня 2018-го.

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