Администрация президента запустила технологию травли общественных активистов. Похожие методы используются в России.

Об этом сказал внефракционный народный депутат ,передает со ссылкой на .

"Никто не отменит декларации для активистов, пока все они не будут в едином реестре. Потом - да. Но сначала вытянут пару людей, которых будут травить, возбудят уголовные дела.

Гражданское общество заставило всех чиновников и политиков декларировать имущество. Сейчас власть хочет отомстить.

И уже неважно, что Порошенко потратил 500 тысяч долларов на Мальдивах

В парламенте есть куча олигархических прихвостней, которые хотят сохранить незаконное обогащение, контролировать государственные предприятия, зарабатывать на воздействии. А какие-то "несчастные" общественные активисты им в этом мешают. Поэтому делают так, чтобы общество их ненавидело. Чтобы украинцы думали - не олигархи нам мешают, а антикоррупционеры. Мол, они наживаются на чужих грантах, зарабатывают в три раза больше рядового гражданина. И уже неважно, что Порошенко потратил 500 тысяч долларов на Мальдивах, или 50 тысяч долларов генпрокурор на Сейшелах.

Такая технология идет с Банковой. Взяла ее с тоталитарной России, где существует контроль над гражданским обществом", - пояснил парламентарий.

Отменить норму о е-декларировании для активистов могут в мае, не исключает нардеп.

"Но если НАПК не запустит проверку е-деклараций в автоматическом режиме, Украина может потерять безвизовый режим с ЕС", - говорит .я не включила в повестку дня законопроекты об отмене и отсрочке электронного декларирования для общественных активистов. Для этого из пяти попыток хватило голосов.

Ранее европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал жесткое заявление из-за неотменены декларирования для антикоррупционеров.

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