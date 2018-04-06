Полиция Нью-Йорка выдала ордер на арест бойца Макгрегора, который напал на автобус с российским спортсменом. Видео
06.04.2018 04:48
Полиция Нью-Йорка 5 апреля выдала ордер на арест бойца смешанных
единоборств Конора Макгрегора по делу о нападении на автобус с
участниками Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом
заявил президент UFC Дэйн Уайт, сообщил телеканал CBS Sports.
Ирландец вместе со своим спарринг-партнером Артемом Лобовым на
парковке Barclays Center в Бруклине забросал подручными предметами
автобус, в котором находился российский воин Хабиб Нурмагомедов. C
ним у Лобова ранее произошел конфликт. В результате инцидента
американский воин Майкл Кьеза получил порезы лица от разбитого
стекла автомобиля. Правоохранители разыскивают Макгрегора. Лобову
организаторы запретили участвовать в намеченном турнире UFC.
| Макрегор с 2016 года не выступает в смешанных единоборствах Фото:
EPA Макгрегор в 24 поединках в смешанных единоборствах одержал
21 победу. В ноябре 2016 года провел свой пока что последний
бой в UFC. В августе 2017 года ирландец выходил на ринг против
американского боксера Флойда Мейвезера и уступил в 10-м
раунде. За этот поединок ирландец получил рекордный для себя
гонорар – $30 млн.видео
Видео: TMZSports / YouTube