Полиция Нью-Йорка 5 апреля выдала ордер на арест бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора по делу о нападении на автобус с участниками Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом заявил президент UFC Дэйн Уайт, сообщил телеканал CBS Sports. Ирландец вместе со своим спарринг-партнером Артемом Лобовым на парковке Barclays Center в Бруклине забросал подручными предметами автобус, в котором находился российский воин Хабиб Нурмагомедов. C ним у Лобова ранее произошел конфликт. В результате инцидента американский воин Майкл Кьеза получил порезы лица от разбитого стекла автомобиля. Правоохранители разыскивают Макгрегора. Лобову организаторы запретили участвовать в намеченном турнире UFC. | Макрегор с 2016 года не выступает в смешанных единоборствах Фото: EPA Макгрегор в 24 поединках в смешанных единоборствах одержал 21 победу. В ноябре 2016 года провел свой пока что последний бой в UFC. В августе 2017 года ирландец выходил на ринг против американского боксера Флойда Мейвезера и уступил в 10-м раунде. За этот поединок ирландец получил рекордный для себя гонорар – $30 млн.видео Видео: TMZSports / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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