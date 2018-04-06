Грабители в Кировоградской області обокрали 11 домов зажиточных селян более чем на 3 млн грн.

Преступниками оказались двое мужчин из Сумской и Полтавской областей, передает со ссылкой на .

"Злоумышленники находили своих будущих жертв в соцсетях, где те выставляли фото, свидетельствующие о материальном благосостоянии, и указывали даты семейных праздников. Благодаря этой информации они отслеживали, когда хозяев не будет дома. Перед этим нарушители еще некоторое время через бинокль наблюдали за домом, ожидая, когда он останется без присмотра. За несколько часов злоумышленники успевали осмотреть помещения и найти тайники или сейфы с деньгами и ювелирными изделиями", - говорит начальник пресс-службы ГУНП Кировоградской области Виталина Бевзенко.

Правоохранители обнаружили преступников и установили за ними наблюдение. Грабителей задержали, когда они обносили еще один дом в Новоукраинском районе.

В автомобиле задержанных были обнаружены два пистолета, снаряженные патронами, рации, балаклавы и баллончики с газом нервно-паралитического действия. Кроме того, изъято ювелирные изделия из золота и серебра, а также около 52 тыс. грн, украденных из дома. В записной книжке у злоумышленников был список будущих жертв с их данными.

В Киевской области злоумышленники, убегая от полиции, после того как ограбили магазин, захватили квартиру с детьми и их бабушкой. Преступники избили продавца магазина и забрали 14 тыс. гривен. После этого банда злоумышленников совершила попытку убежать, однако правоохранители начали преследовать бандитов.

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