|Официальный курс гривны установлен на уровне 26,06 грн/доллар
|06.04.2018 05:07
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,06 грн/долл., Передает со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 апреля установлены на таком уровне:
26,066537 грн за доллар;
31,957574 грн за евро;
0,452700 грн за российский рубль;
36,566822 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 апреля, курс всех валют - снизился.
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