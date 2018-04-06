На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,06 грн/долл., Передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 апреля установлены на таком уровне:

26,066537 грн за доллар;

31,957574 грн за евро;

0,452700 грн за российский рубль;

36,566822 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 апреля, курс всех валют - снизился.

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