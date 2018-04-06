Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась от дальнейшего участия в турнире WTA International “Abierto GNP Seguros”, который проходит в Монтеррее (Мексика), информирует со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.

Вторая ракетка Украины, посеянная под третьим номером, не вышла на корт матча одиночного разряда против американки Даниэль Коллинс. Благодаря этому Коллинс прошла в четвертьфинал, где ей будет противостоять победительница пары румынки Аной Богдан и испанки Сарой Соррибес-Тормо.

Кроме того, киевлянка снялась и с парного турнира на котором она ранее одержала победу над четвертыми сеяными.

Отметим, что о причинах такого решения одной из лучших теннисисток страны не сообщается.

Напомним, что в этом году Цуренко уже успела выиграть трофей на кортах в Мексике. В Акапулько она защитила свой прошлогодний титул, победив в финале Штефани Фьогеле из Швейцарии.

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