|В групповых чатах WhatsApp нашли уязвимость
|06.04.2018 05:17
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Безопасность публичных чатов в WhatsApp стала объектом нового исследования. По утверждению его авторов, любой человек может получить доступ к чатам через поиск и получить важную информацию. Об этом пишет со ссылкой на .
Авторами работы выступили Киран Гарибэлла из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии и Гарет Тайсон из Колледжа Квин Мэри в Лондоне и провели исследование.
Они отметили, что в групповых чатах WhatsApp существует ограничение на количество человек - до 256. Однако новых участников все же можно прибавлять при помощи специальной ссылки-приглашения.
Данная ссылка может быть получена через поиск . В качестве примера они подключились к двум тысячам чатов с разной тематикой.
Также специалисты отметили, что с помощью таких подключений можно добыть разную информацию, начиная от ссылок, фото и видео, и заканчивая телефонными номерами.
В итоге, полученные данные можно использовать для спама и таргетированной рекламы
Ранее сообщалось, что в популярном платежная функция.