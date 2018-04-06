Власти Венесуэлы и Панамы обменялись обвинениями в отмывании денег и санкционными списками. Венесуэла заморозила отношения с Панамой на 90 дней Фото: EPA En resguardo a los sagrados intereses de la PATRIA de BOLÍVAR y del pueblo venezolano, el Presidente @NicolasMaduro decidió llamar a consultas a nuestro digno embajador ante la República de Panamá, Capitán bolivariano Jorge Durán Centeno. — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) 6 квітня 2018 р. До этого Панама отозвала своего посла из Венесуэлы, сообщало Reuters. В конце марта власти Панамы внесли Мадуро и еще более 50 венесуэльских чиновников в список людей, которые могут быть замешаны в отмывании денег и финансировании терроризма.Каракас в ответ заявил, что что граждане Венесуэлы используют панамскую финансовую системы для выведения похищенных государственных средств. Правительство Венесуэлы решило на 90 дней заморозить отношения с 46 юридическими и 22 физическими лицами из Панамы, в том числе с президентом страны Хуаном Карлосом Варелой. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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