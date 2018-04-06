Внимательные телезрители обратили внимание на то, что иранский государственный телеканал отцензурировал логотип итальянского футбольного клуба “Рома” во время трансляции первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против “Барселоны” (1:4). Об этом сообщает со ссылкой на Би-би-си.

На логотипе итальянской команлы “Рома” изображены символы Рима: Капитолийская волчица, что выкармливает двух новорожденных Ромула и Рема — легендарных братьев-основателей столицы Римской империи, а ныне Италии. Третий национальный канал Ирана подверг цензуре изображение, на котором грудь волчицы оказались аккуратно размыты.

Государственной телерадиокомпании “Голос Исламской Республики Иран” изображение показалось слишком откровенным, из-за чего эмблема появилась в эфире в отредактированном виде.

Пользователи социальных сетей смеялись и шутили из-за цензуры.

“Три тысячи лет Рем и Ромул были лишены материнского молока, а теперь государственный телеканал Ирана лишил их молока волчицы”, — написал в своем телеграмм-канале спортивный журналист из Дании Мехти Ростумпур.

“Неужели люди могли возбуждать волчьи грудь?!” — возмутился один из пользователей Twitter, а другой пошутил над избыточным завбачиливистю телеканала: “Видимо решили, что мы тут же займемся рукоблудием”.

Еще одного пользователя соцсетей поступок цензоров совсем не удивил: “Они уже цепляются к мелочам”.

Напомним, министерство иностранных дел России раскритиковало блокировки в Facebook российской сети ботов и назвал это борьбой с “альтернативной информации”.

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