Инспектор по дисциплинарных и этических вопросов УЕФА начал производство против римского ФК “Рома” за появление на трибунах стадиона команды символики так называемой “ДНР”. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает .

О соответствующем производства сказано в официальном письме, которое поступило из УЕФА президенту Федерации футбола Украины Андрею Павелко.

“Федерация футбола Украины благодарна УЕФА за оперативную реакцию и начало производства относительно появления на трибунах запрещенной символики пророссийских террористических группировок, воюющих против Украины в Донбассе. Совместно мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА. Также мы надеемся, что в ближайшее время подобная символика будет официально запрещена FARE. Мы не позволим использовать футбол для пропаганды терроризма, экстремизма и дискриминации ”, - подчеркнул Павелко.

Также в письме указано, что Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данный вопрос 31 мая.

Заметим, что обращение с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации флага так называемой “ДНР” во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов “Рома” — “Шахтер”, который состоялся в Риме 13 марта 2018, ФФУ направила УЕФА 16 марта.

Как сообщал , Федерация футбола Украины направила обращение к FARE (Football Against Racism in Europe, организации, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе) с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символики так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

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