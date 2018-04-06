Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Group объявил о своем успехе в осуществлении первого в истории Китая телефонного звонка с использованием технологии 5G. Об этом сообщает со ссылкой на агентство Синьхуа.

Звонок, совершенный компанией ZTE при содействии компании China Mobile Communications Corp, был основан на системе end-to-end 5G, которую запустят в коммерческое использование. Ожидается, что Китай введет технологию 5G к 2020 году и станет крупнейшим в мире рынком по её использованию до 2025 года.

Следует отметить, что это не первый случай использования технологии в мире. Подобные испытания успешно прошли в США, Японии, Испании и других странах.

Напомним, связью 4G в Украине за почти неделю после даты запуска воспользовались более миллиона украинский.

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