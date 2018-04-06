Сегодня на Софиевской, Михайловской площади и Владимирском спуске в стартовал Всеукраинский фестиваль писанок. Он продлится до 22 апреля.

Gazeta.ua собрала анонсы основных гуляний в столице на пасхальные праздники,передает со ссылкой на .

В этом году помимо традиционных писанок Софиевскую площадь украсят 300 пасхальными зайцами для росписи и другими арт-объектами. В парке также можно будет увидеть 6-метровую светодиодную беседку в виде писанки.

Посмотреть на панораму фестиваля на фоне Софиевского собора можно будет с колеса обозрения.

На Контрактовой площади установят детский лабиринт из гигантских карандашей. Там будут проводить аттракционы, мастер-классы и организуют фуд-корт.

Также сегодня в Национальном заповеднике "София Киевская" молодая художница Ольга Денисюк представит уникальные картины из соломы и писанки-соломенки. Все работы посвящены празднику Великого Воскресения Господня. 7 апреля художница проведет мастер-класс и поделится секретами авторской техники.

В воскресенье, 8 апреля, всех желающих приглашают на пасхальную поляну в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины. Два мастера учить расписывать пасхальные яйца.

В Пирогово на 9 апреля проведут праздник "Веснянка. Гаивки. Обливаний понедельник". Гостей ждут с 11:00 до 18:00 на экспозиции "Закарпатье".

После праздничной Литургии в церкви Божьей Матери Покрова детские фольклорные коллективы покажут весенние обряды. Состоится открытие выставки пасхальной атрибутики "На Пасху солнце играет".

Интерактивные развлечения - обряд обливания водой из старинного деревянного устройства "сикавки" - этот обычай существовал в Галиции в конце XIX - начале ХХ века.

А еще состоится демонстрация "клепала", которое использовали вместо церковных колоколов в последние дни Страстной недели.

Желающие смогут принять участие в росписи большой пасхальной писанки-оберега.

Будут ярмарка и угощения баношем от Клуба Закарпатской культуры.

В этом году на Пасху, 8 апреля, украинский ждет теплая и сухая погода. Температура воздуха в большинстве регионов поднимется до + 20°С.

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