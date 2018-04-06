5 апреля оккупанты применяли гранатометы, минометы и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинских военных обстреливали на донецком и луганском направлениях Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Об этом утром 6 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы и минометы возле Лебединского, Водяного, Новотроицкого, Верхнеторецка, Авдеевки, Павлополя, шахты "Бутовка", Авдеевки, Невельского, Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.На луганском направлении оккупанты применяли пулеметы в районе Троицкого, Новозвановки и Луганского, говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1912605725416891 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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