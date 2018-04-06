|Боевики за сутки 27 раз нарушили пасхальное перемирие на Донбассе – штаб АТО
|06.04.2018 05:52
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https://www.facebook.com/ato.news/posts/1912605725416891
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.
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