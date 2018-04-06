Финляндия разрешила строительство "Северного Потока-2" в своей исключительно экономической зоне.

Решения для строительства газопровода и занятости Финляндии предоставило 5 апреля, передает со ссылкой на .

Это стало первым разрешением из тех, которые должна предоставить Финляндия. Теперь России необходимо получить согласие на строительство газопровода от Регионального государственного административного агентства Финляндии. Его ожидают в ближайшие недели.

Общая протяженность газопровода "Северный Поток-2" составляет 1220 км. Через экономическую зону Финляндии пройдет отрезок протяженностью около 374 км.

Финляндия предоставила дозволение на строительство газопровода при условии, что он не будет мешать реализации других проектов в исключительно экономической зоне страны.

27 марта Германии дала согласие на строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море. Таким образом, получены необходимые разрешения для немецкой участка общей протяженностью 85 км.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира