|Россия получила очередное разрешение на строительство "Северного Потока-2"
|06.04.2018 06:04
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Финляндия разрешила строительство "Северного Потока-2" в своей исключительно экономической зоне.
Решения для строительства газопровода и занятости Финляндии предоставило 5 апреля, передает со ссылкой на .
Это стало первым разрешением из тех, которые должна предоставить Финляндия. Теперь России необходимо получить согласие на строительство газопровода от Регионального государственного административного агентства Финляндии. Его ожидают в ближайшие недели.
Общая протяженность газопровода "Северный Поток-2" составляет 1220 км. Через экономическую зону Финляндии пройдет отрезок протяженностью около 374 км.
Финляндия предоставила дозволение на строительство газопровода при условии, что он не будет мешать реализации других проектов в исключительно экономической зоне страны.
27 марта Германии дала согласие на строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море. Таким образом, получены необходимые разрешения для немецкой участка общей протяженностью 85 км.